В Крыму появятся охотники за невидимками

В Крыму и других южных регионах России разместят сверхмощные дальнобойные радиолокационные установки «Ниобий-СВ». Таким образом РФ ответит на развертывание американских систем ПРО в Румынии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая партия серийных радаров поступит в Южный военный округ в течение ближайших месяцев. Техника уже прошла тестирование в войсках ЦВО.

Станции «Ниобий-СВ» легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим, сообщают «Известия». По данным издания, несколько РЛС, размещенных в Крыму, смогут контролировать всё Черное море.

Это позволит надежно прикрыть Крым и весь юг страны. Тем более, что США создало в Румынии так называемый район противоракетной обороны, но размещенные там пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков «Томагавков», которые сложно назвать оборонительным оружием. С их помощью США могут угрожать югу России и Турции, которая постепенно уходит с орбиты американского влияния, заявляют эксперты.

Трехкоординатная радиолокационная станция «Ниобий-СВ», названная в честь одноименного металла, создана для ПВО Сухопутных войск и предназначена для обнаружения, трассового сопровождения и определения принадлежности воздушных объектов всех типов – самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Эти станции могут долгое время работать в круглосуточном режиме, отслеживая воздушную обстановку.

Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Даже сложные цели радар видит на расстоянии 300 км и способен одновременно сопровождать до 300 целей. Монтируется «Ниобий-СВ» на колесном шасси автомобиля «КамАЗ» высокой проходимости, что позволяет в считанные минуты перебрасывать технику. Эти качества повышают живучесть РЛС – уничтожить такие радары будет крайне сложно, считают специалисты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.19

Одних зальет, других заметет – погода продолжает подкидывать сюрпризы жителям России. / Парламент Нидерландов единогласно потребовал до конца расследовать роль Украины в крушении Боинга. / Украинский политолог: Преемник Путина поступит с Украиной гораздо жёстче. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»