Дело экс-главы Ленинского района Крыма передают в суд

Дело бывшей главы Ленинского района Крыма передают в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете РФ по РК и Севастполю, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации Ленинского района, обвиняемой в покушении на получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.30, п. «в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.285 УК РФ).

Напомним, Светлану Иванову задержали в середине июля. Сама чиновница так комментировала произошедшее: «Действительно, 12 июля я находилась по рабочим делам в городе Симферополе. Помощник депутата Государственного Совета Республики Крым Олега Марченко Кристина Исаенко предприняла попытку провокации взятки. Она в автомобиле пыталась дать мне сверток. Я никаких денег не требовала и ничего не брала. Данный факт был предпринят с целью моей дискредитации, как руководителя исполнительной власти района».

Тогда Иванова заявила, что никто ее не арестовывал и обыски у нее дома и на работе не проводил. Правда, с представителями правоохранительных органов пообщаться ей все-таки пришлось. «Меня опросили по факту попытки дачи взятки. И отпустили», – подчеркнула Иванова. Но уже через несколько часов после этого заявления глава Крыма Сергей Аксёнов выразил главе администрации Ленинского района недоверие. Ивановой пришлось уйти в отставку.

А еще через пару недель ее задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, события развивались следующим образом: к главе района обратилась директор фирмы, узнавшая, что администрация планирует провести электронные аукционы и разыграть контракты на капитальный ремонт водопроводной сети в селе Осовины и сетей водоснабжения и водоотведения в пгт Ленино. Предпринимательница попросила посодействовать в заключения контрактов с ее фирмой, а в дальнейшем подписать акты приемки выполненных работ.

В ответ глава администрации потребовала передать ей 5% от цены вышеуказанных муниципальных контрактов. Директор фирмы согласилась, но только после того, как фирма выполнит работы и получит оплату по контрактам.

Далее фирме помогли выиграть конкурсы. А позже, несмотря на то, что работы по объектам были выполнены не в полном объеме и не в срок, глава администрации подписала акты приемки законченного строительства, в то время как ООО продолжало устранять недостатки. На основании этих актов на счет фирмы были перечислены денежные средства.

После чего глава района потребовала передать ей оговоренную взятку, определившись с суммой в 189 тысяч рублей. 12 июля директор фирмы передала доверенному лицу главы оговоренную сумму.

«Противозаконные действия главы района были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым, в результате чего довести свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере она не смогла, – заявили в ведомстве. – В ходе следствия сотрудниками управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю были установлены все обстоятельства совершенного преступления.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела судом должностному лицу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с содействием органам следствия, раскаянием и полным признанием своей вины женщине в дальнейшем была изменена мера пресечения на домашний арест.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

Симферополь, Лиана Макоба

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