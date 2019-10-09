Сто лет ждали – подождут еще: в Севастополе выявлены нарушения при исполнении программы капремонта

В Севастополе выявлены нарушения при исполнении Программы капитального ремонта.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в Программу включены работы по капитальному ремонту домов 1917 года постройки со сроком исполнения в 2046 году, при этом отдельные работы в домах, на сегодняшний день не достигших 20-летнего возраста, запланировано провести до 2025 года.

Кроме того, в Программу капитального ремонта включен дом, износ основных конструкций которого превышает 70%. Здание признано аварийным и подлежащим сносу, но чиновники собирались потратить деньги на его ремонт.

Плюс ко всему, в перечне многоквартирных обнаружен дом, в котором менее 5 квартир – его тоже включили в программу капремонта.

Прокуратура внесла руководству департамента городского хозяйства представление, в котором инициирован вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.10.19

Дело экс-главы Ленинского района Крыма передают в суд. / В Севастополе подростка столкнули в мазут и подожгли. / Некрымское вино: пока Россия инвестирует в иностранную лозу, крымские виноградники гибнут. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»