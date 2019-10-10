Без недоучек и специалистов широкого профиля: в Крыму опубликовали требования к претендентам на министерские посты

Правительство Крыма опубликовало правила отбора претендентов на министерские должности.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов объявил открытый конкурс на замещение должностей министров республиканского правительства. Конкурс предполагают проводить в несколько этапов: сначала экспертная комиссия оценит анкетные данные и материалы, представленные участниками, затем состоится тестирование на знание законодательства, после этого предполагаются телевизионные дебаты. Завершится отбор собеседованием с главой республики.

На должность министра могут претендовать граждане России с образовательным статусом не ниже специалиста или магистра и опытом управленческой работы. Обязательное требование: отсутствие судимости или уголовного преследования.

«Для регистрации и участия в проекте «Твое правительство» участникам необходимо в течение 14 календарных дней с момента размещения объявления о начале проекта заполнить анкету участника, записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе и составить эссе на тему «Проект развития отрасли», – говорится в документе.

При этом соискатель не может претендовать сразу на несколько должностей: заполнить анкету удастся только один раз.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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