В Крыму по подозрению в подготовке теракта задержали проукраинского активиста

В Крыму задержали проукраинского активиста. Мужчину обвиняют в подготовке теракта.

«ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым, – сообщили в центре общественных связей ФСБ. – В гараже у задержанного обнаружены: готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств».

Как стало известно РИА «Новый День», речь идет об Олеге Приходько, который до присоединения Крыма к России возглавлял местное отделение партии «Свобода» (запрещена в РФ) и участвовал в Евромайдане.

По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, Приходько задержали 9 октября: во время обыска в его гараже нашли тротиловую шашку.

По словам юриста, его подзащитного подозревают в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 УК, статья 205 УК) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК). В постановлении о возбуждении уголовного говориться, что Приходько: «не позднее 9 октября он (Приходько – МЗ) изготовил взрывное устройство для подрыва здания администрации города Саки, чтобы повлиять на органы власти Крыма, чтобы они приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины», – цитирует адвоката «Медиазона».

Приходько все отрицает и заявляет, что «доказательства вины» ему подбросили.

Сегодня в качестве свидетеля в ФСБ допросили его жену.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 10.10.19

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