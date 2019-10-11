Правительство Крыма продолжает распродавать курортную инфраструктуру

Правительство Крыма выставило на аукцион очередной курортный объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз продается пансионат «Лазурный берег» в Алуште. Комплекс площадью свыше 7400 квадратных метров ранее принадлежал Коломойскому, а в 2014 году был национализирован.

Пансионат имеет статус объекта незавершенного строительства: в лот включены здания, готовность которых составляет 80%, и берегоукрепительные сооружения площадью 16 тыс 811 квадратных метров. За весь комплекс власти Крыма надеются получить не менее 66 млн рублей.

Один из национализированных санаториев Коломойского власти Крыма продали по стартовой цене фирме, связанной с советником главы Крыма Сергея Аксенова Олегом Белавенцевым, напоминают «Примечания».

Пансионат «Кастрополь», расположенный на берегу моря в поселке Береговое (Ялта), ушел в частные руки за 73 миллиона рублей. Также на продажу выставлены автозаправочные комплексы, принадлежащие при Украине все тому же Коломойскому.

Всего у олигарха было отобрано 111 объектов недвижимости. Многие были распроданы. Например, санаторий Форос достался фирме «Акар», связанной с семьей экс-президента Татарстана. При Украине эта компания занималась поставками в Крым нефтепродуктов компании «Татнефть».

В счет этих поставок (как считается – по соглашению с тогдашним премьером Крыма Сергеем Куницыным, который впоследствии стал главой Севгорадминистрации) Татарстан получил в долгосрочную аренду на 49 лет бывшую форосскую дачу генерала Раевского в Тессели и парк площадью 28 га. В советское время там располагалась дача Максима Горького и база отдыха космонавтов.

Также выставлен на продажу комплекс апартаментов Nautilus рядом с Гурзуфом – на данный момент торги не окончены.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 11.10.19

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