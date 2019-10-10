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NewDayNews.ru

Пятница, 11 октября 2019, 19:21 мск

Новости Экономика

Минэнерго США предрекло скорое падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, говорится в прогнозе Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства. По оценкам американских аналитиков, до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов.

Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота. В прогнозе Минэнерго также указано, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель. По его словам, про нефть по 100 долларов «все давно забыли».

Вашингтон, Иван Гридин

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