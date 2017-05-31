Товарный знак отчужден. Два неподконтрольных домена. И двести миллионов убытков / Аксана Панова подала иск к ООО «Ура.ру»

Аксана Панова подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Ура.ру» о предоставлении финансовых документов компании. Согласно материалам картотеки дел Арбитражного суда, Панова пытается добиться предоставления финансовых документов компании о выдаче структуре возможных займов. Согласно некоторым данным, убыток за прошлый год составил около 206 млн рублей – это сведения «Ъ-Урал».

Учитывая тот факт, что в уставном капитале ООО «Ура.ру» Аксане Пановой принадлежит порядка 49%, то финансовые проблемы так или иначе ложатся и на нее лично как соучредителя. Накануне Арбитражный суд Свердловской области провел предварительные слушания по иску представителей основателя и бывшего шеф-редактора агентства Ura.ru Аксаны Пановой к ООО «Ура.ру» (юридическое лицо, владеющее изданием). Истец пытается добиться через суд обязать ответчика передать совладельцу компании письменные материалы о финансовой деятельности за 2016 год. По сведениям «Ъ-Урал», истца интересуют документы о предоставлении ООО «Ура.ру» займов от десяти компаний-кредиторов, материалы по расходованию этих средств. Издание называет сумму в 206 миллионов рублей.

Ura.ru было создано Аксаной Пановой в 2006 году. В декабре 2011 года 51% долей ООО «Ура.ру» были выкуплены у ее создательницы австрийской компанией BF TEN Holding GmbH, аффилированной с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В июне 2016 года в связи с ликвидацией BF TEN Holding GmbH, 51% долей было передано преемнику компании – ООО «Группа компаний «ЭСЭ», остальная часть компании осталась у Аксаны Пановой, которая в 2012 году создала новое издание – Znak.com.

По сведениям «Ъ-Урал», иск был инициирован после того, как Аксане Пановой как совладельцу ООО «Ура.ру» якобы не были предоставлены все документы, связанные со сделками по получению агентством займов в 2012-2016 годы. Согласно годовому отчету за 2016 год, информационное агентство получило убытки в сумме порядка 206 млн руб. Кроме того, по данным «Ъ-Урал», истец располагает информацией о том, что право на управление доменным именем Ura.ru якобы перешло ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания». Однако по данным регистратора RU-Center, владельцем домена значится ООО «Ура.ру», он оплачен до ноября 2017 года. Новый домен, которым пользуется редакция Ura.ru, – Ura.news, оплачен до марта 2018 года, однако данные о его владельце скрыты. Отметим, что при заходе на старый адрес происходит автоматический переход на новый, к которому Аксана Панова юридически не имеет никакого отношения. Кроме того, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» зарегистрировало еще один домен на кириллице – ура-ру.рф 28 марта 2017 года. На данный момент он пока не используется.

Добавим, по сведениям NDNews.ru, еще в марте 2015 года ООО «Ура.ру» утратило право владения на тот момент единственным зарегистрированным в Роспатенте торговым знаком информационного агентства. Он был передан ООО «Сибирско-Уральская компания», соучредителями которой являются директор ООО «Ура.ру» Елена Дегтянникова и бывший шеф-редактор Ура.ру Михаил Вьюгин. Условия сделки на данный момент неизвестны. Сейчас структура Вьюгина-Дегтянниковой обладает авторскими правами всего на четыре товарных знака, один из которых, как мы писали ранее, был отчужден, оставшиеся зарегистрированы уже позже.

Кроме того, ООО «Ура.ру» было признано должником в 2016 году по ряду исков, рассмотренных Арбитражным судом Свердловской области. Он рассмотрел не менее десяти исков от кредиторов ООО «Ура.ру»: ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (на момент подачи иска не являлась совладельцем агентства), ООО «Энерджимаркет холдинг», ООО «Энергосбытовая компания «Энергоджинн», ООО «Энергетические активы», Фонд развития электроэнергетики (на рынке считаются входящими в сферу влияния Артема Бикова). Общая сумма утвержденных судом к взысканию сумм за 2016 год составила, по нашим подсчетам, порядка 170 млн рублей. Отметим, что в указанных исках речь идет о взыскании именно сумм займов, предоставленных ООО «Ура.ру», условия выдачи которых и заинтересовали истца.

Представители ООО «Ура.ру» сегодня не были доступны для комментариев.

Бизнесмен Алексей Бобров, которого считают лицом, контролирующим Ura.ru, сообщил,что об иске узнал от нас и считает нужным заявить, что «иски от Аксаны Рашидовны никак не повлияют на финансово-хоязйственную или редакционную деятельность Ura.ru и, вообще, нас мало интересуют.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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