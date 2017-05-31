В мэрии обещали, что транспортного коллапса не будет: «Попробуем силами МОАП помочь»

В мэрии Екатеринбурга заявили, что транспортного коллапса из-за запрета выезда для водителей-мигрантов быть не должно. Все частные предприятия были заранее предупреждены и готовились к данной ситуации. «Если у нас останутся маршруты, которые не обслуживаются, попробуем силами МОАП помочь», – отметили в горадминистрации, добавив, что при переходе к новой транспортной системе перевозчикам все равно пришлось бы ужесточить требования к водителям.

Напомним, с завтрашнего дня в России вступает в силу запрет на работу с иностранными водительскими правами. То есть в любых видах коммерческих перевозок смогут работать только водители с российскими правами. Это касается водителей автобусов, грузовых автомобилей, такси, машин в сфере ЖКХ и прочих сферах.

В Екатеринбурге, по данным областного УГИБДД, зарегистрировано 2120 водителей автобусов, из них 624 человека – водители с иностранными правами. В течение 3 лет всего 40% иностранцев получили отечественные права. Опрошенные NDNews.ru частные перевозчики вообще заявили, что у них до 50% – водители-гастарбайтеры, которые права не меняли, а значит, завтра они в рейс не выйдут и город может встать.

В мэрии города сомневаются, что транспортный коллапс произойдет. Частников заранее предупреждали о вступлении в силу закона.

«В муниципальных предприятиях ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ» на сегодняшний день все водители имеют водительские удостоверения российского образца. Весь муниципальный транспорт выйдет в полном объеме. Что касается частных перевозчиков, то были проведены встречи с руководителями компаний-перевозчиков, где проговаривалась готовность к такой ситуации. Они заверили, что ситуация находится под контролем. Мы сейчас мониторим ситуацию. Если у нас останутся маршруты, которые не обслуживаются, попробуем силами МОАП помочь», – сообщили NDNews.ru в мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, постепенное внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге также предусматривает ужесточение правил. Уже через месяц – 1 июля 2017 года – у многих частных компаний истекают договоры на перевозку пассажиров, и продлены они будут только с теми, кто готов соблюдать требования, – в том числе, к документам водителей.

«Договоры с новыми перевозчиками с жесткими санкциями должны начать работать с 1 июля 2017 года. Это как раз и приведет к строжайшему порядку в сфере общественного транспорта: все водители будут обладать водительским удостоверением РФ, а сами подвижные составы будут придерживаться графика перевозок. Для этого мы создаем специальный центр управления перевозками, который в автоматическом режиме будет это контролировать», – добавили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о перезаключении договоров с теми компаниями, которые возили пассажиров по 15 «дублирующим» маршрутам. Их начнут отменять как раз 1 июля.

«Ряд маршрутов все равно нужно будет отторговывать, часть будет исключена из схемы. Сокращение маршрутов возможно, сейчас мы будем определять, какие пойдут на торги, какие будут отменены. Мы придерживаемся стратегии, что надо отказываться от большого количества дублирующих маршрутов, которые сейчас есть в транспортной сети», – сообщал ранее заместитель председателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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