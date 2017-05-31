В Белоярской думе в седьмой раз провалили выборы председателя

Депутаты Белоярского городского округа в седьмой раз не смогли определить председателя городской думы. Лидирующему кандидату не хватило всего двух голосов. Место спикера думы остается вакантным с января этого года.

О результатах голосования сообщил в Фейсбуке депутат Владислав Гилев: «Седьмой раз! Воз и ныне там. Председателя в очередной раз не выбрали. [Игорь] Полуяктов – 12, [Борис] Комлев – 6. Один испорчен!». По регламенту Белоярской думы, в финальном голосовании кандидат на пост спикера должен набрать не менее 14 голосов – это две трети депутатов в думе. Дата восьмых выборов пока не назначена.

Напомним, бывший председатель думы, единоросс Сергей Кузьмин досрочно сложил полномочия в конце января по состоянию здоровья. За это время на пост спикера претендовало несколько депутатов, ближе всех к победе был самовыдвиженец Игорь Полуяктов. Сейчас обязанности председателя думы исполняет Борис Комлев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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