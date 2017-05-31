Отселить жильцов разрушенного взрывом дома не помог даже Бастрыкин (ВИДЕО) / Десятки семей живут в опасном здании

Съемочная группа NDNews.ru побывала в поселке Вересовка Первоуральского ГО, чтобы увидеть, как городские власти спустя 22 года проводят ремонт и отселяют жильцов пятиэтажки, в которой взрывом полностью разрушен один подъезд. Оказалось – никак. Даже сигнал от Александра Бастрыкина и уголовное дело не решили проблему. Скорее наоборот, все усложнили.

Разрушенный дом и его обитатели

«Вышел сюжет в федеральных СМИ, что нас не отселяют, а разрушенный подъезд отрежут, демонтируют. После этого пришли люди из СК, возбудили дело по факту того, что дом в ходе работ может рухнуть вместе с людьми. Остановили стройку. В итоге и работа стоит, и мы тут остаемся», – рассказала агентству жительница пятиэтажки Татьяна Михалева. Ей и еще 40 семьям чиновники предлагают переселиться в бараки без элементарных удобств вроде санузлов. Благоустроенное жилье получили лишь владельцы пяти квартир, примыкающих к обрушенным конструкциям через несущую стену. Этим семьям чиновники до окончания работ компенсируют деньги за аренду жилья, по 10 тысяч рублей. Семья Лебедевых, попавших в число счастливчиков и уехавших на съемную квартиру, не уверены, что вернутся. С первого дня работ у них и соседей по стояку начали смещаться стенные плиты, пошли трещины.

«Они, похоже, сами не очень понимают, что из этого получится. С рабочими общаться бесполезно, никто не говорит по-русски. Подрядчик уверяет, что они аккуратно, безударным способом отпилят от нас подъезд. Только не знаю, как у них это выйдет, если наши панели сразу поехали», – озвучила свои сомнения Юлия Лебедева. Те же опасения и у остальных жильцов. До прихода следователей рабочие успели убрать в разрушенном подъезде несколько стен, и начали вставлять на их место распорки из бревен. Как они страхуются от обрушения, и как вообще на объекте соблюдается техника безопасности, остается только догадываться.

«Мы ведь все-таки встретились с руководителем компании, которая проводила экспертизу нашего дома, и он нам честно сказал, что если дом, как домино, не сложится в процессе демонтажа, то простоит максимум лет 15. А мы тут не просто живем, у нас тут все коммуникации, проведен газ. Если рухнет, бабахнет на всю Россию» – добавила Татьяна Михалева.

Напомним, многоквартирник в Вересовке был разрушен еще в 1995 году, когда в доме произошел взрыв бытового газа. В здании пострадали все квартиры первого подъезда, но специальная комиссия признала остальные части дома пригодными для жилья. Так продолжалось больше 20 лет. За это время в Первоуральске успели смениться шесть глав – Михаил Ананьев, Виталий Вольф, Максим Федоров, Юрий Переверзев, Алексей Дронов, Виталий Хорев. Однако только в конце прошлого года местные власти вспомнили про жителей полуразрушенной пятиэтажки в Вересовке. За счет бюджета Первоуральска была проведена экспертиза, которая показала, что дом все же может быть признан безопасным для проживания, но требуется реконструкция. Деньги на нее, в свою очередь, местные чиновники попросили в облбюджете. Согласно первоначальной смете, требовалось 3,8 млн рублей, сообщает газета «Городские вести». Однако по факту сумму урезали до 2,2 млн. Тем не менее, работы начались этой весной.

О чудесном решении проблемы с почти четверьтвековой историей рассказали многие СМИ, в том числе – федеральные телеканалы. Правда, хэппи-энда пока не случилось – вмешались следователи. Один из сюжетов увидел глава СКР Александр Бастрыкин, и он поручил подчиненным провести проверку. Интересно, что все предыдущие сюжеты хоть местных, хоть региональных, хоть российских СМИ не получали такого отклика силовиков. На сей же раз было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность». Правда, пока оно бесфигурантное. «По версии следствия, несмотря на аварийное состояние дома, должностными лицами местной администрации не были приняты меры по своевременному расселению граждан из других подъездов, чем были существенно нарушены права и законные интересы», – пришли к неожиданному заключению представители свердловского СУ СКР. По большому счету, все пятеро бывших глав Первоуральска (за исключением Максима Федорова, который скончался в 2011 году в больнице после совершенного на него нападения, – прим. NDNews.ru) и один нынешний рискуют стать фигурантами этого дела.

Теперь ситуация такова: уголовное дело расследуется, работы в доме не ведутся, жильцы продолжают обитать в опасном здании. NDNews.ru проследит за развитием событий.

Первоуральск, Антон Гуськов, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук

Первоуральск. Другие новости 31.05.17

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