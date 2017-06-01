Улицу Попова на въезде с ВИЗа в центр закроют, пробки начнутся с завтрашнего вечера

Мэрия Екатеринбурга сообщила о закрытии еще одной улицы, соединяющий ВИЗ с центром, – Попова. Перекрытия начнутся сегодня вечером и продлятся до 11 июня. Транспорт не будет ходить здесь с 22:00 до 06:00. Напомним, с завтрашнего дня закроют главный въезд с ВИЗа – улицу Репина вдоль Центрального стадиона.

«Закрытое акционерное общество «Строительное управление – 21» будет закрывать движение транспорта по улице Попова от Репина до Московской. Ограничения, связанные с проведением работ по ремонту проезжей части, будут проходить ежедневно с 22:00 до 06:00 с 1 по 11 июня», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, с завтрашнего дня до 12 июня закроют улицу Репина на участке от Малышева до Крауля. Во время производства работ на наиболее затрудненных участках будут стоять инспекторы ДПС, для введения при необходимости ручного регулирования. Для оптимизации транспортной ситуации на этот период изменены режимы работы светофоров на Кирова – Токарей, Крауля – Токарей, Мельникова – Крауля, Посадская – Репина – Мельникова и многих других перекрестках.

Дорожные службы организуют одностороннее движение транспорта по улицам:

Мельникова, по направлению от Крауля до Репина;

Посадской, по направлению от Репина до Гурзуфской;

Радищева, по направлению от Гурзуфской до Московской;

ВИЗ-бульвару, по направлению от Соединительной до Крылова.

Изменяются схемы движения семи автобусных маршрутов: № 21, 24, 25, 28, 61, 85, 95. Посмотреть, как поедет ваш автобус, можно на сайте МОАП. Как будут ездить маршрутки, не уточняется. Но вероятнее всего, до центра они будут добираться по Гурзуфской – Посадской – Московской, а далее по Ленина или Малышева.

Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Троллейбусы с 25 мая по 5 июня будут доезжать только до перекрестка улиц Репина и Малышева вместо конечных станций «Посадская» и «Крауля». Изменения коснутся маршрутов № 3 «Коммунистическая – Посадская», № 7 «Академическая – Посадская» и № 17 «Площадь 1-й Пятилетки – Крауля».

Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Трамваи не будут ходить на участке от станции «ВИЗ» до «Волгоградской» с 26 мая (с 18:00) по 9 июня (до 16:00), а также с 10 по 15 июня (ежедневно с 09:00 до 16:00). Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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