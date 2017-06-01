КХЛ опубликовала рейтинг клубов – «Автомобилист» в безопасном центре

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов, на основании которого в ближайшие пару лет из КХЛ выгонят несколько команд. Спортфункционеры объяснили, по каким параметрам клубам будет присваиваться место в списке и как часто будут пересматриваться позиции в нем.

О том, что КХЛ намерена сократить количество клубов до 24, стало известно на прошлой неделе, после собрания совета директоров лиги. Первым изгнанником стал новокузнецкий «Металлург», а хорватский «Медвешчак» ушел сам. Таким образом, в новом сезоне КХЛ сыграет 27 клубов. «На выход» готовятся еще три. В списке претендентов – «Югра», «Амур», «Лада». Это следует из опубликованного лигой рейтинга.

В КХЛ также пояснили, что он составлялся по восьми параметрам, каждый из которых имеет свой вес. Так, 30% – это спортивные достижения клуба, то есть его положение в турнирной таблице. Следующий критерий – 20% – расходы на оплату труда игроков, чем они выше, тем лучше. Имеет значение (15%) и ТВ-спрос, то есть интерес телезрителей к матчам с участием клуба, которые транслируют по телевизору, поскольку КХЛ необходимо продавать рекламу. Следующий параметр – госфинансирование (10%). Чем оно меньше, тем лучше для клуба.

Настолько же важен фактор заполняемости арены. По 5% весомости у таких факторов как своевременность выплаты гонораров игрокам, вместимость арены и «потенциал локального рынка». Последний критерий оценивает, много ли болельщиков у клуба, на которых можно зарабатывать, продавая им билеты на матчи, атрибутику, и так далее. Рейтинг рассчитали по итогам последних трех сезонов КХЛ – по итогам каждого его будут пересматривать с учетом новых обстоятельств.

Добавим, что сейчас екатеринбургский «Автомобилист» находится на 17-й строчке рейтинга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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