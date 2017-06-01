Из центра для мигрантов выпустили «гражданина СССР», попавшего в спецприемник из-за советского паспорта

В Екатеринбурге благополучно закончилась история «гражданина СССР» Василия Бабины, который попал в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) на улице Горнистов из-за советского паспорта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, удивительная ситуация вскрылась в феврале этого года, когда в ЦВСИГ произошли беспорядки и туда нагрянули правозащитники. Они обнаружили в спецприемнике мужчину, который четверть века назад был осужден в стране, которой больше нет. Уроженца Казахстана приговорили к высшей мере наказания, но потом был введен мораторий на смертную казнь, и ему заменили приговор на 25 лет лишения свободы. Из тюрьмы Бабина вышел с советским паспортом и, как «лицо с неподтвержденным гражданством», оказался в ЦВСИГ.

«Отсидев 25 лет, Бабина стал апатридом. Администрация колонии для пожизненников, что в поселке Лозьвинский, не стала заморачиваться подготовкой документов к освобождению и установлению гражданства заключенному Василию Бабине, а отправила в Минюст РФ запрос о нежелательности пребывания в России, – сообщил сегодня член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Алексей Соколов. – Минюст вынес решение о нежелательности и заключенного из Советского союза, прямо из колонии отправили в ЦВСИГ. Ситуация сложилась ужасная, из-за бездействия тюремных работников Бабина мог провести в ЦВСИГе долгое время, очень длительное время, ведь он апатртид – лицо без гражданства. Держать в России нельзя и высылать некуда. Всю работу за тюремщмков сделали правозащитники, а адвокат Роман Качанов в двух районных судах доказал абсурдность выводов тюремщиков и Минюста РФ. Судьи двух судов были адекватными. И вот гражданин СССР Василий Бабина на свободе».

Накануне мужчина купил билет на поезд и поехал к своим родным в Алтайский край.

Фото Алексея Соколова

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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