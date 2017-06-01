Через месяц Роскомнадзор получит право самостоятельно штрафовать за нарушения в сфере персональных данных

С 1 июля 2017 года в России ужесточается наказание для тех, кто легкомысленно обращается с чужими персональными данными и не соблюдает закон об их хранении. Помимо многократного увеличения штрафов будет упрощена процедура их наложения. Сейчас должностные лица Роскомнадзора обязаны направлять материалы проверки в прокуратуру, но с середины года они получат право самостоятельно штрафовать нарушителей, передает корреспондент NDNews.ru.

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступает в силу с 1 июля. Согласно документу, в КоАП дополнительно вносятся семь различных составов нарушений – от обработки персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, до невыполнения требований об обезличивании соответствующей информации. Причем по каждому пункту Роскомнадзор может накладывать отдельный штраф.

Максимальная санкция за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц – от 20 до 75 тысяч рублей.

Добавим, что изменения в Административном кодексе коснутся огромного числа работников – от бизнесменов и чиновников до владельцев интернет-сайтов и журналистов. Для сотрудников СМИ управление Роскомнадзора по Свердловской области специально анонсировало обучающий семинар, который пройдет 7 июня в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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