Дума Новоуральска готовится выбрать мэра из одного претендента

Конкурс на должность главы Новоуральска обрастает интересными подробностями. Один из участников конкурса, руководитель муниципального Водоканала Петр Ильин, накануне первого этапа вышел из состава конкурсной комиссии, где он представлял муниципалитет. Одновременно дума в последний момент приняла ряд изменений в положение о конкурсе, которые, по мнению собеседников агентства, имеют только одну цель – «пробить» нужного комиссии кандидата, действующего сити-менеджера Александра Баранова.

Как сообщили NDNews.ru в аппарате городской думы, вчера депутаты одобрили решение своего коллеги Ильина выйти из конкурсной комиссии и заменили его другим народным избранником – директором одной из городских школ Михаилом Загоскиным. Интересно, что об участии Петра Ильина и в конкурсе, и в конкурсной комиссии было известно еще месяц назад, однако до вчерашнего дня этот момент, по-видимому, никого не смущал.

Сегодня в Новоуральске состоится первый этап конкурса, в котором примут участие семь претендентов. Заседание будет закрытым. В аппарате думы заявили, что его итоги будут озвучены только через месяц.

Как рассказал NDNews.ru депутат от СР Алексей Шеховцов, вчера же городская дума буквально на ходу приняла изменения в положение о конкурсе. Оно гласит, что в случае представления думе двух кандидатов и выбытия одного из них (самоотвод, болезнь, смерть и т.д.), конкурсная комиссия представляет думе оставшегося претендента. Таким образом, в этом случае будут предложены безальтернативные выборы. Если никто из кандидатов не наберет нужного числа депутатских голосов, дума объявляет перерыв, а потом голосует снова, и так – до результата. Депутаты от оппозиции были возмущены, но перебить голоса единороссов им не удалось. «Альтернативное предложение состояло в том, что если остается только один кандидат, дума повторно обращается к конкурсной комиссии и просит выбрать из претендентов еще одного. Но оно не прошло», – рассказал Шеховцов.

Вероятнее всего, прогнозируют источники агентства, в финал конкурса выйдут Александр Баранов и Петр Ильин. Причем роль последнего будет заключаться исключительно в том,

чтобы призвать коллег проголосовать за Баранова. Напомним, всего на конкурс заявились семь человек. Это действующий сити-менеджер города Александр Баранов, генеральный директор корпорации «Ява» Игорь Гребенщиков, депутат гордумы от «Справедливой России» Алексей Шеховцов, бывший первый секретарь свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин, депутаты гордумы Максим Сергеев (сотрудник УЭХК) и Петр Ильин (МУП «Водоканал»).

Напомним, прежний глава Новоуральска Владимир Машков покинул свой пост 7 апреля и переехал в Калининград. После этого депутаты городской думы Новоуральска избрали временно исполняющего обязанности главы, который будет руководить муниципалитетом до появления нового мэра. Врио главы стал депутат от «Единой России» Николай Винокуров. Ему 69 лет, до пенсии он много лет работал заведующим местной поликлиникой. В думе возглавляет комиссию по социальной политике. Участвовать в борьбе за пост главы депутат-пенсионер не стал.

Новоуральск, Евгения Вирачева

Новоуральск. Другие новости 01.06.17

Через месяц Роскомнадзор получит право самостоятельно штрафовать за нарушения в сфере персональных данных. / Из центра для мигрантов выпустили «гражданина СССР», попавшего в спецприемник из-за советского паспорта. / КХЛ опубликовала рейтинг клубов – «Автомобилист» в безопасном центре. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»