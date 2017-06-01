Пропавший в Екатеринбурге бармен Бородин оказался наркоманом, сбежавшим от суда

Полиция Екатеринбурга дала разъяснения относительно личности пропавшего несколько дней назад бармена Евгения Бородина. Оказалось, что молодой человек состоит на учете в связи с проблемами с наркотиками, при этом он сбежал от суда.

Фото с личной страницы Бородина в социальных сетях

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, полиция сейчас продолжает поиски Бородина. «31 мая в дежурную часть отдела полиции №9 поступило заявление от матери о розыске ее сына 1995 года рождения. Стоит отметить, что данный гражданин ранее осужден за хранение наркотических средств по статье 228 УК РФ. Ему назначили условный срок и ежемесячную выплату 15% государству, – отметили в ведомстве. – Бородин употребляет наркотики, в связи с чем состоит на учете. 30 мая должен был состояться судебный процесс по факту замены ему меры наказания, в суд он не явился». Не исключено, что судебный процесс и стал причиной бегства бармена.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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