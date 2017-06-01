Скандальный блогер Илья Белоус не смог найти интернет-экстремистов – мэрия Екатеринбурга расторгла с ним контракт

Администрация Екатеринбурга отказалась от услуг компании блогера Ильи Белоуса в подготовке социологического исследования на тему противодействия экстремизма в Интернете. Соглашение о расторжении муниципального контракта прошло по обоюдному согласию сторон. Документ опубликовала член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

Напомним, объявленный городскими властями конкурс на поиск проявлений экстремизма в Сети выиграл «Фонд развития научных исследований третьего тысячелетия». Им руководит блогер Илья Белоус, прославившийся одиозными «патриотическими» акциями и борьбой с «пятой колонной». По условиям контракта, компания должна была за 14 дней провести опрос жителей, организовать фокус-группы и проанализировать соцсети и интернет-форумы на наличие экстремистских материалов. Все исследование предлагалось представить в аналитическом отчете объемом не менее 200 страниц.

За проделанную работу фонд Белоуса мог получить 250 тысяч рублей, но как следует из соглашения, мэрия не перечисляла блогеру бюджетные деньги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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