Четверг, 1 июня 2017, 12:38 мск

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Первый день транспортного коллапса. Водители маршруток утром вышли в рейсы без прав (ВИДЕО)

Первый день транспортного коллапса. Водители маршруток утром вышли в рейсы без прав (ВИДЕО)

NDNews.ru опросил водителей маршрутных такси, как изменился режим их работы после того, как права иностранного образца стали недействительны в России.

Водители и новый закон

К удивлению корреспондентов агентства, представители перевозчика и сами водители признались, что многие выехали на маршруты, осознанно нарушив закон. Правда, после утреннего часа пик на работу вышли уже сотрудники прокуратуры, и 70 процентов автобусов частников отправились в парк. «Завтра будет еще веселей», – прогнозируют водители.

Почему мигранты не хотят получать российские права, и что вообще думают маршруточники по поводу закона, смотрите на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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