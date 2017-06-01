На жилищное хозяйство – ноль, на спортивные клубы – 867 млн рублей / Власти отчитались о расходах за 4 месяца

Правительство Свердловской области выдало депутатам заксо сведения о расходах бюджета за первые четыре месяца 2017 года. Строго говоря, хвастаться нечем: если по расходам в социальной сфере правительство еще сводит концы с концами, то по экономическим и инфраструктурным направлениям наблюдается явный провал. Зато на спортивные клубы и туманную «молодежную политику» власти денег не жалеют.

Как сообщил на своей странице в соцсети депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер, практически 70% расходов – это здравоохранение, образование и социальные пособия. Со всем остальным дело обстоит значительно хуже.

Например, жилищное хозяйство профинансировано за 4 месяца на 0%. То же самое относится к водному хозяйству – на него власти предпочитают деньги не тратить, зато активно лоббируют идею строительства в акватории Городского пруда храма святой Екатерины. Транспортная сфера профинансирована на 2,5 % от годового плана (это чуть более 32 млн рублей), коммунальное хозяйство – на 1,9% (чуть более 25 млн рублей). План по расходам на национальную экономику исполнен за 4 месяца всего на 15%. И если в случае с ЖКХ что-то можно объяснить сезонностью работ, то недостаточное финансирование экономики на фоне губернаторских обещаний о «выходе в тройку регионов-лидеров» выглядит просто удручающе. В ближайшее время депутаты заксо обратятся в кабмин за разъяснениями.

Есть, однако, направления, которые чувствуют себя прекрасно. Это, в первую очередь, спорт высших достижений. Расходы этого фонда, который курируется минспорта Леонидом Рапопортом, за 4 месяца составили почти 867 млн рублей, или половину от годового объема. Неплохо обстоят дела и у бывшей гимнастки Ольги Глацких, которая с прошлого года курирует в правительстве молодежную политику – на это направление власти уже израсходовали почти 277 млн рублей, или почти 19% от годового плана. При этом, по мнению экспертов, активной и полезной дружбой с молодежью областные власти похвастаться не могут. «Молодежная политика – это вялые, малоосмысленные движения, строчки в отчетах и тихая пилежка грантов на небольшие суммы… Можно сказать, что все осталось на уровне деклараций – поговорили, и все», – отмечает директор агентства Magic, Inc Платон Маматов.

Но при этом, как сообщил Вячеслав Вегнер, уральские чиновники с усердием перевыполняют план по доходам, поступающим от штрафов за незаконное или нецелевое использование бюджетных средств. За 4 месяца сумма только этих штрафов составила 18,9 миллионов рублей. «Перевыполнение показателя в годовом исчислении на 180%!!! Чиновники тоже люди, тоже нарушают и тоже платят, – иронизирует депутат. – Судя по отчету, нарушают во всю ивановскую и законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В бюджет поступило штрафов на сумму 14,28 миллиона рублей, за четыре месяца план по штрафам перевыполнили на 400% от годового».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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