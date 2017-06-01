«Кровавые башни какие-то»: градсовет отправил на доработку проект реконструкции зданий УФСБ (ВИДЕО)

Градостроительный совет раскритиковал проект реконструкции комплекса технических и административных зданий УФСБ по Свердловской области.

Проект «квартала ФСБ»

Как передает корреспондент NDNews.ru, проект комплекса новых зданий, которые должны были заменить старые, были раскритикованы членами городского градсовета. Проект концепции защищали представитель НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры области Александр Займогов и главный архитектор Михаил Амельяненко из ООО «Нартекс».

После реконструкции у нынешней пятиэтажной постройки кардинально изменятся фасады, а само здание, выходящее на улицу Вайнера, станет выше на пару этажей. Во дворе вырастет многоэтажный комплекс, о предназначении которого можно только догадываться.

Ранее чекисты прорабатывали вопрос строительства ведомственного здания на лужайке по улице Фурманова, неподалеку от торгового центра «Максидом» и БЦ «Клевер-парк». Предполагалось, что там разместятся не только рабочие помещения, но и квартиры.

Отметим, что проект подвергся критике со стороны членов градсовета – они сочли, что само здание нарушает окружающий архитектурный ансамбль. Есть вопросы по стилистике – особенно если учесть, что верхние части зданий покрашены в багровые цвета, новый комплекс зданий сравнили с репрессивной эстетикой. Один из членов совета даже заявил, что скорее всего в текущем виде он получит прозвище у населения «кровавые башни». Председатель градсовета Михаил Вяткин обратил внимание на непроработанность вопроса парковок.

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Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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