Четверг, 1 июня 2017, 12:39 мск

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Свердловские власти согласовали сторонникам Навального несколько площадок для антикоррупционного митинга

Свердловские власти согласовали сторонникам Навального несколько площадок для антикоррупционного митинга

Чиновники Министерства общественной безопасности Свердловской области согласовали проведение митинга против коррупции в День России, 12 июня. Напомним, изначально волонтеры штаба Алексея Навального подали 10 заявок на акцию протеста. Сейчас им предстоит выбрать конкретное место для мероприятия.

Как сообщил NDNews.ru руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, министерство согласовало четыре площадки в соответствии с заявками – в парке Победы, парке 50-летия ВЛКСМ, на площади Обороны и в сквере на улице Большакова рядом с ледовым дворцом. По остальным шести заявкам чиновники предложили рассмотреть альтернативные площадки, то есть перенести акцию из центра города в более отдаленные места.

«Сегодня вечером на заседании оргкомитета штаба мы обсудим самые приоритетные площадки и примем решение, где состоится митинг», – добавил собеседник агентства.

Напомним, антикоррупционные митинги 12 июня планируются по всей стране как продолжение протестных акций, посвященных фильму ФБК Навального о деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Первый митинг прошел в Екатеринбурге 26 марта и был несанкционированный. Тем не менее, на акцию вышли около 3 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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