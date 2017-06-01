Свердловские власти согласовали сторонникам Навального несколько площадок для антикоррупционного митинга

Чиновники Министерства общественной безопасности Свердловской области согласовали проведение митинга против коррупции в День России, 12 июня. Напомним, изначально волонтеры штаба Алексея Навального подали 10 заявок на акцию протеста. Сейчас им предстоит выбрать конкретное место для мероприятия.

Как сообщил NDNews.ru руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, министерство согласовало четыре площадки в соответствии с заявками – в парке Победы, парке 50-летия ВЛКСМ, на площади Обороны и в сквере на улице Большакова рядом с ледовым дворцом. По остальным шести заявкам чиновники предложили рассмотреть альтернативные площадки, то есть перенести акцию из центра города в более отдаленные места.

«Сегодня вечером на заседании оргкомитета штаба мы обсудим самые приоритетные площадки и примем решение, где состоится митинг», – добавил собеседник агентства.

Напомним, антикоррупционные митинги 12 июня планируются по всей стране как продолжение протестных акций, посвященных фильму ФБК Навального о деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Первый митинг прошел в Екатеринбурге 26 марта и был несанкционированный. Тем не менее, на акцию вышли около 3 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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