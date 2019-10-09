Уральский полпред дал оценку первого года мэрства Высокинского

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов прокомментировал итоги первого года работы Александра Высокинского на посту главы Екатеринбурга. Он подчеркнул, что Высокинский – человек из команды губернатора Куйвашева, и все в уральской столице, так или иначе, происходит с одобрения главы региона.

«Когда прошла процедура назначения мэра, я пригласил его (Высокинского – прим. ред.) вместе с губернатором, и поделился своим опытом работы губернатором. Я сказал: «Если вам удастся отвлечься от политической повестки, заняться хозяйством, обеспечением жителей теплом, наконец-то выработать системный подход к очистке города от снега, приобретая технологии и оборудование, если удастся привести в порядок систему водоподготовки и очистных сооружений, и городской транспорт, то можно считать, что вы год проработали нельзя. Потому что второго года у вас, возможно, не будет. Я так сказал. Надеюсь, Александр Геннадьевич не обидится на меня.

Теперь сугубо моя оценка – мы знаем социологию, как относятся жители к Высокинскому. Человеку за год сложно добиться прорывных результатов, тем не менее, он последовательно познает городское хозяйство, пытается в непростых условиях разногласий и влияний разных экономических, финансовых политических групп подобрать команду, и при этом определять стратегическое направление, пытается решать городские задачи. Кто взял на себя весь удар – хотя это не его вопрос в чистом виде – конфликта вокруг сквера? Во-вторых, сейчас идет работа в части обустройства городской среды. Может, открою секрет. Говорил ли об этом губернатор, но мы с ним точно обсуждали проведение (пока это была дискуссия) международного градостроительного архитектурного конкурса. Чтобы те задачи, связанные с нацпроектами по строительству жилья и комфортной городской среды опирались на мнения лучших архитекторов и урбанистов России и мира, к этому они пытаются сейчас подойти. Будет или нет – спросите у них, но тема обсуждалась», – рассказал Николай Цуканов на совещании с редакторами уральских СМИ.

При этом полпред отметил главное качество Высокинского, по его словам, мэр уходит от искусственных конфликтов. «Информационная повестка, мы видим, как готовится. На мой взгляд, Высокинский пока справляется», – вынес свой вердикт Цуканов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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