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Пятница, 11 октября 2019, 19:24 мск

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«Те, кто вышли за сквер, проявили гражданскую позицию», – полпред Цуканов

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, комментируя майские события в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, когда почти неделю там продолжалось противостояние, связанное с предполагаемым строительством храма святой Екатерины и уничтожением зеленой зоны, сказал, что поддерживает тех, кто вышел за сквер.

«Те, кто выступали за строительство в сквере, и те, кто против этого, – заодно, потому что и те, и другие хотят, чтобы город развивался. Я поддерживаю тех людей, кто вышел в сквер. Не тех, кто призывал куда-то пойти, кто хотел попиариться, а тех, кто выступил в поддержку сквера, – это и есть гражданская позиция. Вы постройте сначала сто скверов, а потом модернизируйте действующие. Они ж не против храма выступали, а за сквер», – заметил Цуканов.

Он сказал, что в Екатеринбурге действительно не хватает зеленых зон. «Я на днях прошелся пешком от стадиона, посмотрел, как все выглядит, – есть вопросы. Сквер живет – там столько людей, когда хорошая погода! Неправильное решение было тогда. Столкнули РПЦ, которая тут ни при чем вообще, и людей. А это вопрос управленческий, муниципальной и государственной власти, – где выделили землю, там и собирались строить», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

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