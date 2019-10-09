В Екатеринбурге задержали банду угонщиков дорогих иномарок (ФОТО)

В полиции Екатеринбурга расследуется уголовное дело в отношении трех горожан в возрасте 60, 50 и 33 лет, подозреваемых в серийной краже автомобилей.

Как полагает следствие, мужчины действовали по отработанной схеме. Они с помощью спецоборудования вскрывали салон приглянувшейся иномарки, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. Похищенную машину прятали в гараже на Химмаше, а затем сбывали транспорт перекупщикам и делили выручку между собой.

В конце сентября сотрудникам угрозыска при поддержке бойцов Росгвардии удалось поймать угонщиков с поличным. Подозреваемые похитили Kia Sportage на улице Луначарского, перегнали внедорожник в лес в районе развязки на дублере Сибирского тракта и поменяли на нем госномера. После этого угонщики перевезли машину на Химмаш, где их и задержали полицейские.

Во время обыска гаражного помещения оперативники обнаружили оборудование для угона транспорта, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, устройство для бесшумного разбития стекол, комплекты госномеров. Похищенная Kia была возвращена хозяину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, двое задержанных, ранее судимых за тяжкие преступления, помещены под домашний арест. Третий подозреваемый, ранее судимый за имущественное преступление, до решения суда будет находиться под стражей. Сейчас полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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