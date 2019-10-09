Заклятый друг экс-министра транспорта получит 80 млн за дорогу, которая развалилась на приемке

Администрация Екатеринбурга оплатит ремонт улицы Шефской – компания бизнесмена Романа Жданова «УралДорТехнологии» получит более 88 миллионов рублей. Образцы полотна при проверке развалились, ответственные чиновники заявляли о замечаниях по ремонту, но к моменту оплаты почему-то об этих фактах «забыли».

На сайте госзакупок появились акты о приемке дорожных работ на Уралмаше и Эльмаше, заказчик МКУ «Городское благоустройство» практически в полном объеме принял улицу Шефскую. О нарушениях в работах и приемке рассказала руководитель уральского филиала «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерина Петрова. «К сведению, на приемке у них развалились почти все керны (адреса у меня есть). И именно по этим самым кернам мы проехались в надежде увидеть свежий переделанный асфальт, учитывая, что акты все подписаны. Только в одном месте из пяти, где были претензии, вроде что-то сделано, но это не точно», – рассказала общественница.

Кроме того, вдоль дороги должны были укладывать тротуарную плитку, но ее нет. По словам Петровой, она вчера проехала по Шефской, рабочие ровняли на тротуаре какую-то «черную жижу» – к тому моменту дорога уже была принята. «Дорога, которая развалилась во время взятия проб почти по всей длине, не должна быть оплачена, в противном случае я усматриваю здесь признаки уголовного преступления», – отметила Петрова.

Всего по этому контракту подрядчик должен получить 252,8 млн рублей, фактически оплачено 139,4 млн, остальную сумму переведут до конца года. Конкретно на Шефскую по госконтракту было заложено 97,5 млн рублей, работы приняты на 88,5 млн. Недоплата связана с уменьшением фактических объемов работ по площади обустройства и по материалам. В карточке контракта на госзакупках предусмотрена графа «Информация о ненадлежащем исполнении контракта» – и такие сведения отсутствуют. То есть официально у администрации действительно претензий нет.

Между тем во время одного из объездов дорог Уралмаша и Эльмаша корреспондент «Нового Дня» интересовалась у чиновников, есть ли претензии. «Если есть замечания, будут переделывать. Виктор Владимирович, есть у нас замечания?» – в свою очередь спросил замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов у зампредседателя комитета благоустройства Виктора Юровицкого. Тот ответил, что замечания есть. «Есть замечания по скорости работ, водоотведению, не очень качественно асфальтирование сделано», – прокомментировал он. Примечательно, что в ходе объезда журналистам показывали менее значимые для Орджоникидзевского района улицы, а не Шефскую – уже к тому моменту водители рассказывали, что дорогу сразу сделали волнами, уже сейчас на ней трясет при движении. Получить комментарий в администрации, почему дорогу приняли без замечаний, за сегодняшний день не удалось.

Компания «УралДорТехнологии» – одна из крупнейших получателей госконтрактов. Ее учредитель, согласно базе «Контур-Фокус», Роман Жданов. Жданов был другом Александра Сидоренко, который возглавлял минтранспорта Свердловской области. И он же стал «инициатором» уголовного дела, возбужденного в отношении Сидоренко. Жданов пришел в УФСБ и рассказал, что помимо него делами в дорожной компании заправлял и Сидоренко – через тещу Галину Иост. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «УралДорДехнологии» и «Уралтранспетролиум» (эта компания была также связана с Ждановым) побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. По оценкам экспертов, благодаря деятельности министра, аффилированные с ним компании за шесть лет получили контракты на ремонты дорог не менее чем на 4,5 млрд руб. После возбуждения уголовного дела Сидоренко лишили поста министра, дело в итоге закрыли из-за истечения сроков давности. Жданов же остался в бизнесе, вместе с Максимом Гущиным учредил ООО «ИнвестГрупп», эта компания единственный владелец «УралДорТехнологий».

«УралДорТехнологии» на протяжении нескольких лет называют «королями госзаказа». По данным источника РИА «Новый День», Жданов имеет покровительство в одной из силовых структур. За этот год компания также получила подряд на ремонт Ивдельской трассы в сумме 222,9 млн рублей, трассы в Березовском округе на 230,6 миллиона, трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на 24,9 миллиона, дороги в Первоуральске на 29,6 миллиона. Эта же компания занимается реконструкцией Шарташского лесопарка – за это бизнесмены получат более 360 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

Полпред Цуканов заявил о ликвидации «Корпорации развития» и разоблачил экс-сотрудника полпредства. / «Министр должен знать каждого врача в лицо», – полпред УрФО о кризисе в здравоохранении. / В Екатеринбурге задержали банду угонщиков дорогих иномарок (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»