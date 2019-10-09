В РФС засекретили информацию о числе проданных билетов на матч Россия – Польша в Екатеринбурге

В Российском футбольном союзе засекретили информацию о количестве проданных билетов на игру между молодежными сборными России и Польши.

Отборочный матч Чемпионата Европы – 2021 U-21 пройдет 11 октября на «Екатеринбург Арене». Представители отказались назвать количество проданных билетов со ссылкой на рекомендацию РФС. Напомним, цены – от 100 рублей до 800 рублей. Матч начнется в 19:00.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.10.19

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