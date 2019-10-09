В мэрии заявили об устранении дефектов на Шефской. Общественники нашли лишь один участок, где это было сделано (ФОТО)

В МКУ «Городское благоустройство» прокомментировали, почему «УралДорТехнологии» получат 88 миллионов рублей за ремонт улицы Шефской, пробы покрытия которой развалились во время проверки.

В МКУ признали, что первоначально отобранные керны на самом деле не прошли проверку. «Отсутствует сцепление между выравнивающим слоем и отфрезерованной поверхностью в двух из трех точек», – такое заключение было сделано в июле. Но потом, указывают в МКУ, полотно сняли и уложили заново, «по результатам получен протокол о соответствии нормативным требованиям».

Приемочный контроль проводили сначала в августе по 11 точкам, была обнаружена та же проблема – отсутствие сцепления с нижележащим слоем – в 4 точках. После этого, в сентябре, «Управление автомобильных дорог» снова провело отбор проб – и результат вышел иной, «сцепление между слоями обеспечено». Нарушение нашли только в одной из 11 точек – ненормативная толщина слоя покрытия. Недостаток устранили, новая проба это подтвердила.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» общественник Алексей Беззуб, известный своей деятельностью по контролю дорожных работ, в реальности на Шефской исправляли только один небольшой участок дороги протяженностью несколько метров, близ Блюхеровского моста. Он объяснил, что при ремонте покрытия всегда видна его граница, но вдоль дороги только на одном небольшом участке ее видно. Он предоставил три фотографии, по которым можно оценить объем работы: на первой начало границы ремонта, на второй – завершение.

Он же пояснил, почему дважды брали керны и получили разные результаты: «Это нарушение технологии, если говорить просто: первый керн развалился, второй раз они взяли его с участка на горке. Дорога имеет уклон, где горка, вода не задерживается, поэтому там и ничего не разваливается. Речь идет о всей дороге, и первые керны развалились, это значит, что работа выполнена некачественно. Поэтому не нужно манипулировать и выискивать места, где керны не развалятся, а просто взять и переделать».

Руководитель уральского филиала «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерина Петрова сообщила, что все недостатки на Шефской подрядчик устранить точно не мог. Дело в том, что на этой неделе на совещании в «Росавтодоре» ООО «УралДорТехнологии» было выставлено требование разобраться с проблемами до 15 октября. И подрядчик с этим согласился. МКУ «Городское благоустройство», напомним, уже приняло работы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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