В Ирбите запущена автоматизированная газовая котельная, работающая на итальянских горелках (ФОТО, ВИДЕО)

В Ирбите состоялся торжественный запуск полностью автоматизированной газовой котельной на 36 МВт. По данным специалистов Роснефти, этой мощности хватит, чтобы обеспечить теплом 146 жилых домов, 34 социальных и 123 промышленных объекта – то есть почти полгорода.

В Ирбите открыли новую котельную

Сама котельная возведена силами АО «Регионгаз-инвест» (дочерним обществом НК «Роснефть», которое осуществляет деятельность в сфере развития газификации Свердловской области), и она заменит эксплуатируемую с 1970 года котельную №1.

«Новая котельная уникальна в первую очередь применяемым оборудованием. Здесь стоят итальянские горелки – такие еще в РФ не применялись. И здесь установлены котлы российского производства – это пермские котлы, которые за счет своих конструктивных особенностей камер сгорания позволяют снизить выбросы парниковых газов. За счет этого обеспечивается и топливная экономичность котлов, что в сумме дает положительные результаты. Также эта котельная перенесена в центр Ирбита, что позволяет исключить из схемы теплоснабжения значительный объем тепломагистралей там, где у нас есть потери. Это тоже сказывается на экономических показателях теплового комплекса Ирбита в положительную сторону», – объясняет заместитель генерального директора АО «Регионгаз-инвест» по развитию и сопровождению проектов Алексей Смушкин.

Алексей Смушкин

По данным инженеров, новая котельная сократит удельный расход природного газа на 11% и электроэнергии – на 44%. «Шаг, который мы совершаем, открывая эту котельную, – он правильный. Она уменьшает ненужные выбросы, повышает эффективность, что важно. И повышает надежность поставок тепла в ваши дома», – рассказал на торжественном открытии директор департамента трейдинга газа и продуктов переработки НК «Роснефть» Йорг Тумат.

Йорг Тумат

При проектировании этого объекта было применено специальное комбинированное оборудование нового поколения с электронным управлением, которое обеспечивает работу котельной как на природном газе, так и на дизельном топливе. «Установлены датчики наружной температуры. Автоматика, принимая показания с этих датчиков, регулирует подачу тепла жителям города. Оперативный персонал здесь прибывает для осмотров, ну и при возникновении внештатных ситуаций», – дополнил Алексей Смушкин.

Это уже вторая котельная, возведенная в Ирбите. Первую ввели в эксплуатацию в 2018 году. Она обладает мощность 20 МВт и обеспечивает теплом 84 жилых дома, 30 бюджетных организаций, в том числе пять детских садов, четыре школы и два колледжа.

В Свердловской области это уже восьмая котельная, которая была возведена в рамках соглашения о сотрудничестве НК «Роснефть» с правительством Свердловской области в вопросах модернизации теплоснабжающего комплекса и газификации территории. «Сама эта работа, которая проводится в рамках соглашения с компанией «Роснефть», – она является крайне важной, потому что это повышение энергобезопасности жителей нашего региона. При этом достигаются задачи окупаемости тарифа на тепловую энергию и горячую воду, потому что теплопотери снижены на порядок. И это характеристики энергоэффективности, экономичности, и, очень важно, – экологичности. Старая котельная очень много выбросов производила – это позволяет говорить о том, что жители Ирбита сегодня получили очень надежный источник тепловой энергии и горячей воды», – отметил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В 2020 году планируется замена девяти угольных котельных на газовые в Красноуфимске. Сейчас ведется проектирование, об этом сообщил Йорг Тумат.

Отметим, что поставки газа в Свердловскую область обеспечивает АО «Уралсевергаз», дочернее общество компании. Среди потребителей топлива – предприятия бюджетной сферы, ЖКХ, а также население региона.

Ирбит, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Ирбит. Другие новости 10.10.19

«Уральские авиалинии» признали одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. / Жительница Красноуральска переехала из аварийного дома в новую квартиру после вмешательства прокуратуры. / «МегаФон» предложил абонентам тариф с 30-процентным кешбэком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»