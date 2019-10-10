Екатеринбуржцев забросали листовками с моновыбором по храму (ФОТО)

В Екатеринбурге за несколько дней до опроса по выбору места для храма святой Екатерины началось массовое распространение листовок, где продвигается лишь один вариант – площадка бывшего приборостроительного завода на Горького, 17.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агитки раздают горожанам на улицах, либо бросают в почтовые ящики в подъездах. В листовке, выполненной на дорогой глянцевой бумаге, перечисляются семь причин, почему нужно голосовать за бывшую заводскую территорию. Несколько пунктов содержат очень странную мотивацию. Например, утверждается, что выбор площадки на Горького, 17, гарантирует сохранение сквера около театра драмы, вокруг которого в мае возник конфликт. Но Екатеринбургская епархия отказалась от застройки сквера еще в июне. Еще более удивительным выглядит такой аргумент: «Строительство на месте приборостроительного завода точно не затронет акваторию городского пруда. Если будет решено строить храм в другом месте, то пруд может пострадать, а горожане могут лишиться нового сквера». Напомним, летом мэрия рассматривала более 50 вариантов для размещения храма, предложенных жителями, а в шорт-листе обсуждались площадки, никак не связанные с городским прудом. И, наконец, из листовки совершенно непонятно, как храм на месте бывшего завода объединит жителей города, и почему храм в другом месте не может сделать этого.

Отметим, что за площадку на Горького, 17, активно агитирует Екатеринбургская епархия – на всех храмах города появились соответствующие информационные щиты. Православным верующим, которые не имеют екатеринбургской прописки, предлагают поучаствовать в опросе в качестве наблюдателей.

Напомним, второй вариант в опросе – участок за Макаровским мостом. Эта площадка была включена в голосование взамен территории на месте снесенной телебашни, где сейчас идет строительство ледовой арены УГМК. В шорт-листе рассматривалась и третья площадка – пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, но власти города вычеркнули ее из списка.

Съемочная группа «Нового Дня» провела небольшой опрос среди горожан, знают ли они о предстоящем голосовании по выбору места для храма. Как выяснилось, многие просто не в курсе, а кто-то до сих пор не знает, куда надо прийти, чтобы отдать голос.

Горожане об опросе по храму

Общегородской опрос в Екатеринбурге пройдет в ближайшее воскресенье, 13 октября, с 8 до 20 часов. Избирком огласит итоги голосования на следующий день. В дальнейшем решение по выбору места для храма должна принять городская дума с учетом мнения граждан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

В Тагиле из-за плохой дороги трамвай вынесло с рельсов. Есть пострадавшие (ФОТО). / В Екатеринбург из Эрмитажа приедет шедевр XVI века (ФОТО). / В Ирбите запущена автоматизированная газовая котельная, работающая на итальянских горелках (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»