Из-за ЧП в Кольцово самолеты отправляют в соседние аэропорты

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживаются несколько рейсов на вылет. Согласно онлайн-табло, пока речь идет о четырех рейсах – одного до Новосибирска и трех до Москвы. Некоторые пассажиры, по сообщениям в соцсетях, уже сели в самолет, но их вернули в здание аэровокзала.

Также самолеты, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге, направляют в соседние аэропорты, в том числе – в Тюмень и Челябинск.

Напомним, сегодня днем в екатеринбургском аэропорту совершил экстренную посадку военно-транспортный Ан-12. У самолета не вышли шасси, он скользил по ВПП брюхом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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