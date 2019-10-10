В Екатеринбурге суд принудительно закрыл детский сад на карантин

Чкаловский районный суд закрыл детский сад № 437 «Солнечный лучик» на улице Счастливой из-за распространяющейся энтеровирусной инфекции. Работа садика приостановлена на 20 дней.

Суд усмотрел в действиях руководства детсада нарушение ст. 6.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФССП. Эпидемиологическое расследование, которое было организовано из-за массового заболевания детей энтеровирусом, показало, что в составе группы из 25 детей в ней присутствовало только 12 воспитанников. Шесть детей отсутствовали, так как заболели ОРВИ, а это 24% от состава группы. Несмотря на это, группу не закрыли на карантин. Кроме того, в детском саду не проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, чтобы предупредить распространение вирусов среди детей. Также были обнаружены нарушения в обработке карантинной посуды и хранении продуктов.

Решением суда был введен 20-дневный карантин для разобщения детей на инкубационный период. Судебные приставы опечатали вход в детский сад и вручили заведующей ДОУ предупреждение об уголовной ответственности в случае возобновления работы садика раньше срока.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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