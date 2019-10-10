Полиция поймала педофила, который пытался надругаться над 10-летней девочкой на трассе

Полицейские установили личность и задержали мужчину, который подозреваемся в нападении на 10-летнюю девочку на трассе ЕКАДа в прошлые выходные.

Днем 5 октября школьница поехала за город на автобусе, но затем поняла, что перепутала рейс, вышла из автобуса и пошла по трассе пешком. Вблизи остановки «Сады» у поселка Медного за ней увязался мужчина. Он затащил девочку в кусты, и, угрожая ножом, попытался ее изнасиловать. Ребенку удалось вырваться и убежать, позвав на помощь. После происшествия следственный отдел по Верх-Исетскому району начал расследование уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.4 ст.132 УК РФ «Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Спустя несколько дней правоохранители нашли педофила.

«Выявили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска ОП № 8 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу. «Уральского Казанову» сыщики обнаружили в его лежбище вблизи микрорайона Мичуринский. Мужчина прятался в заброшенной бане коллективного сада», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, арестованного зовут Александр, в криминальных кругах он больше известен по прозвищу «таксист». Ранее он был неоднократно судим. В 2014 году Ленинский районный суд приговорил его к заключению сроком на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание он отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобожден по амнистии.

«В момент задержания оперуполномоченные нашли и изъяли у Александра нож. Собранные улики представители МВД передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе городского УВД, а оттуда его, с большой долей вероятности, до судебного разбирательства переведут в СИЗО», – сообщил Горелых. Подозреваемому уже предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, следователи проводят допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы, сообщили в следственном комитете.

В связи с тем, что задержанный гражданин мог быть причастен к другим преступления, СК обращается к гражданам с призывом сообщить информацию об этом в следственный отдел по Верх-Исетскому району по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова, 11-а, или по телефонам: 8(343)261-61-55, 254-24-20. Конфиденциальность гарантируется.

Фото СУ СК по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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