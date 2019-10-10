Кольцово все еще не возобновил работу после ЧП с военным самолетом

Екатеринбургский аэропорт Кольцово все еще не возобновил прием и отправку самолетов после утреннего инцидента с военным Ан-12. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, для того, чтобы все заработало в штатном режиме, необходимо освободить взлетно-посадочную полосу.

В Кольцово, как известно, к Чемпионату мира по футболу – 2018 открылась вторая ВПП, однако сейчас на ней ведутся работы по дооснащению ее светосигнальным оборудованием до второй категории ИКАО, так что использовать ее нельзя. Примерные сроки завершения работ на первой полосе не называются.

Напомним, сегодня утром в аэропорту Кольцово аварийную посадку совершил Ан-12 Военно-космических сил России. В пресс-службе Центрального военного округа «Новому Дню» сообщили, что это был плановый вылет из Челябинска, у самолета по какой-то причине не сработали шасси, так что Ан-12 сел на брюхо. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим также, что самолеты, которые должны приземлиться в Екатеринбурге, отправляются в соседние города – Пермь, Челябинск, Тюмень.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

Полиция поймала педофила, который пытался надругаться над 10-летней девочкой на трассе. / Челябинск принимает самолеты, летевшие в Екатеринбург. / Передумал: Медведев все-таки приедет в Екатеринбург на следующей неделе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»