В Екатеринбурге после ремонта торжественно открыли главную площадь для митингов оппозиции (ФОТО)

Власти Екатеринбурга сегодня после реконструкции открыли площадь Обороны. Мероприятие вышло торжественным: с самого утра плитку здесь тщательно отмывали, к приезду высоких гостей зажгли гирлянды, солдаты выстроились в шеренгу, к ним присоединился маскот Октябрьского района, а школьников сняли с уроков и отправили на торжественное мероприятие.

Глава города Александр Высокинский выступил с речью, отметив, что это место для города знаковое, отсюда уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны. Площадь обновили в рамках подготовки к 75-летию Победы. Но у этого места есть и второе назначение. «Мы сделали амфитеатр, чтобы здесь можно было проводить общественные мероприятия, чтобы сделать место сбора горожан», – рассказал глава Екатеринбурга. Отметим, площадь Обороны уже стала местом «общественных мероприятий» – это самая популярная площадка для проведения митингов оппозиционеров, которых не пускают выражать недовольство в центре города.

На площади Обороны, которую реконструировали с лета, переложили тротуарную плитку, обновили монумент «Седой Урал», выставили стенды военной тематики, обустроили клумбы – правда, цветы появятся, видимо, уже в следующий теплый сезон. Зимой здесь должны поставить елку и возвести ледовый городок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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