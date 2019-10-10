Скончался глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

После продолжительной болезни скончался экс-предправления и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов. Бизнесмен умер в Лондоне, где живет его сын. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердил источник в банковской сфере, знакомый с семьей погибшего. Вероятно, похороны состоятся в Лондоне.

Валерий Заводов был весьма известной личностью на Урале, с 1990 года возглавлял «Уралтрансбанк», был признан лауреатом программы «Банкир года – 2002» категории «Руководители региональных банков», имел другие награды в профессиональной сфере, также занимался организацией теннисного турнира среди российских банкиров.

Последние новости о Валерии Заводове были связаны с крахом «Уралтрансбанка», в котором обнаружилась недостача почти в 2 млрд рублей. ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», Агентство по страхованию вкладов направляло в полицию заявление по факту мошенничества.

Банк до сих пор проходит процедуру ликвидации.

РИА «Новый День» выражает соболезнования родственникам и близким Валерия Заводова.

Екатеринбург, служба информации

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