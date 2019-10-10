Екатеринбуржцам нужны «мозгоправы» – в городе хотят создать институт психоанализа

В уральской столице состоялось очередное заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга», которое было посвящено Дню психического здоровья. Участники пришли к выводу, что жители мегаполисов куда чаще вынуждены обращаться к специалистам, чем, например, полвека назад. Это связано в том числе с изменением жизненного уклада.

По мнению доктора философских наук Александра Перцева, сегодня люди разобщены, и такое отношение к миру и окружающим формирует современная культура, в которой слишком много внимания уделяется индивидуальному, а не коллективному. Еще одна причина – высокая степень осведомленности людей и доступность информации. Читая о разных симптомах, они «диагностируют» у себя разные заболевания. Также причиной стрессов и снижений настроения становятся неумение расслабляться после работы и отделять ее от личной жизни, равно как и неспособность фильтровать информацию.

«Большой город – большие психические проблемы. У города есть свой механизм вовлечения тебя в бешеный ритм белки в колесе, но, к сожалению, мы еще не доросли до того, чтобы создать прекрасный городской ландшафт, среду, психологически разгружающую. Мы тонем в суете. Выход из суеты – любой, кроме лежания на диване. Нам нужно разомкнуть привычный круг с помощью путешествий, контактов со старыми друзьями и путем поиска новых», – сказал психотерапевт Георгий Амусин.

При этом горожане уязвимы перед стрессами, а специалистов, которые могут помочь им, немного. В качестве решения проблемы эксперты назвали создание в Екатеринбурге Евразийского института психоанализа, что поможет восполнить дефицит квалифицированных кадров. «Действительно, Екатеринбург может стать центром таких обучающих практик, центром выработки методик, которые могли бы охватывать не только Урал, но и Сибирь», – отметил руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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