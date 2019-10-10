Ресторан KFC заплатит более 60 тысячи рублей подросткам, на которых упала декоративная балка

Свердловский Роспотребнадзор отсудил у ресторана KFC в ТЦ «Омега» на Уралмаше более 60 тысяч рублей в пользу подростков, пострадавших за ужином в апреле этого года. На компанию молодых людей обрушилась массивная декоративная конструкция, которая висела над столом на тонких тросах. К счастью, госпитализации посетителей не потребовалось, медицинскую помощь на месте им оказали врачи скорой помощи. Двое ребят из компании получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Они потребовали от руководства ресторана компенсацию морального вреда, но им было отказано.

Тогда подростки обратились в Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора за юридической помощью. Специалисты ведомства приняли решение подать иск в суд в защиту интересов потребителей, так как заявители, хоть и были совершеннолетними, но еще учились в школе.

«Ресторан KFC нарушил право жителей Екатеринбурга на безопасность жизни и здоровья при оказании услуги общественного питания. И в результате Орджоникидзевский районный суд вынес решение об удовлетворении требований граждан: о взыскании компенсации морального вреда, возмещении вреда здоровью, а также штрафа за отказ от удовлетворения требований потребителей в досудебном порядке. В общей сложности в пользу двух потребителей с ресторана KFC взыскано более 60 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Решение суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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