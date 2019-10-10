Кольцово возобновил работу после авиапроисшествия с военным самолетом

Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновил работу после нескольких часов простоя. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, работа аэропорта в Екатеринбурге оказалась парализована из-за инцидента, который произошел сегодня утром. Самолет Ан-12 Воздушно-космических сил России выполнял плановый полет из Челябинска. По какой-то причине шасси при посадке не были выпущены, и машина приземлилась на брюхо, заблокировав ВПП. На второй полосе аэродрома проводятся работы по ее модернизации, так что ее использовать ее тоже было нельзя. Ан-12 убрали с первой ВПП с помощью крана.

Как уточнили в Кольцово, из-за инцидента были задержаны 40 рейсов, 3 отменены. ВПП повреждений не получила.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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