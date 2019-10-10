Екатеринбуржцу, сбившему насмерть школьницу в Монастырке, дали 7 лет колонии

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор екатеринбуржцу Ивану Дегтяреву, который в июне этого года сбил насмерть 17-летнюю школьницу.

Авария случилась в ночь на 30 июня в селе Монастырке. Как установил суд, Дегтярев в пьяном виде управлял автомобилем «Форд Фокус». При движении по улице Комиссаров он выехал на обочину встречной полосы, где сбил ученицу 10 класса местной школы. Девушка-подросток скончалась на месте от полученных травм. Дегтярев попытался скрыть случившееся, предлагая деньги очевидцу аварии. Получив отказ, он сел за руль автомобиля и попытался скрыться. Его задержали сотрудники ГИБДД.

В суде екатеринбуржец полностью признал свою вину в преступлении. Он был признан виновным в части пунктов «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд приговорил Ивана Дегтярева к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Также с него взыскано 2 миллиона рублей в пользу родственников погибшей девушки. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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