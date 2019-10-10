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Пятница, 11 октября 2019, 19:15 мск

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Полпред и новый начальник свердловского главка обсудили провокации на опросе по храму святой Екатерины

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов накануне общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора святой великомученицы Екатерины провел встречу с начальником ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майором полиции Александром Мешковым. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства, Мешков доложил о мерах, предпринимаемых по обеспечению общественной безопасности в период проведения опроса, и присутствию сотрудников полиции на всех пунктах для голосования.

Отдельно полпред Цуканов обратил внимание на появившуюся в социальных сетях информацию о возможных попытках подкупа, провокаций и административного давления. Полпред подчеркнул необходимость принятия жестких исчерпывающих мер по недопущению правонарушений. Напомним, что опрос по месту для возведения храма святой Екатерины пройдет в Екатеринбурге 13 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

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