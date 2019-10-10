Сборной Польши по футболу пришлось лететь в Екатеринбург через Челябинск (ФОТО)

Завтра в Екатеринбурге состоится отборочный матч Чемпионата Европы – 2021 U-21 между молодежными сборными России и Польши. Наша национальная команда прилетела на Урал еще накануне, а их соперники по игре – сегодня. Правда, чтобы добраться до пункта назначения, им пришлось сделать крюк и заехать в Челябинск, передает корреспондент «Нового Дня».

Самолет, вылетевший днем из польской Познани, не смог приземлиться в Екатеринбурге, поскольку полоса в аэропорту Кольцово была перекрыта аварийно севшим Ан-12 ВКС России.

Он, напомним, выполнял плановый полет из Челябинска. По какой-то причине шасси при посадке не были выпущены, и машина приземлилась на брюхо, заблокировав ВПП. На второй полосе аэродрома проводятся работы по ее модернизации, так что ее использовать ее тоже было нельзя. Ан-12 убрали с первой ВПП с помощью крана.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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