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Пятница, 11 октября 2019, 19:14 мск

Новости Екатеринбург

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Задержан активист, который планировал митинг против опроса по храму

Сегодня утром задержали активиста Виктора Балдина, который планировал провести акцию протеста в день опроса по храму святой Екатерины. К этому моменту его уже доставили в отделение на Фрунзе, 74. Балдин написал в соцсетях, что его задержали за распространение экстремизма в соцсетях.

Активист ранее подавал заявку на проведение митинга и шествия 13 октября против проведения опроса по строительству храма святой Екатерины. Но в министерстве общественной безопасности ему отказали, сославшись на то, что он не указал конкретное место на площади Кирова, откуда планировал начать шествие. Балдин подал в суд. По мнению правозащитника Сергея Тиунова, задержание Балдина связано именно с этим.

«Я уверен, что его задержание связано с заявлением в МОБ. Нам суд отказал, мы планировали подавать апелляцию сегодня, но сегодня это сделать невозможно без Балдина. То есть нам просто срывают апелляцию. Я не видел на его странице никаких экстремистских постов», – прокомментировал Тиунов. По словам правозащитника, он пытался попасть к задержанному, но подполковник полиции Антон Трошин «грубо, с применением силы» его вытолкнул. В ближайшее время к Балдину должен приехать адвокат.

Виктор Балдин. Фото с его страницы в фейсбуке

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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