В Асбесте автомобилистка насмерть сбила лежащего велосипедиста (ФОТО)

Накануне вечером на дороге между Асбестом и поселком Малышева случилось ДТП. Водитель ВАЗ-21112, 37-летняя женщина, наехала на 52-летнего велосипедиста.

«Со слов женщины-водителя установлено, что в районе поселка Свердлова на расстоянии вытянутой руки в свете фар она увидела лежащего на дороге велосипедиста. По всей видимости, велосипедист упал и пытался подняться. Женщина предприняла попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. В результате сильного удара велосипедист получил травмы, от которых скончался еще до приезда врачей», – сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что на одежде велосипедиста не было световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, с какой скоростью двигался автомобиль и была ли у водителя возможность избежать наезда на мужчину.

Екатеринбург, Елена Сычева

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