Премию «Финансист года» получил председатель правления СКБ-банка

Председатель правления СКБ-банка Денис Репников получил премию «Человек года – 2019» от журнала «Деловой квартал». Банкир признан «Финансистом года», церемония награждения состоялась накануне в Екатеринбурге, в театре эстрады.

Организаторы и эксперты премии отметили активное технологическое развитие банка под руководством Репникова. СКБ-банк одним из первых подключился к системе быстрых платежей, открыл регистрацию в Единой биометрической системе. ДелоБанк, входящий в банковскую группу СКБ, также успешно развивается: в феврале ДелоБанк отметил год с начала работы, а в сентябре открыл счет 60-тысячному клиенту и стал самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb.

Премия «Человек года» вручается с 2010 года, это одна из самых престижных региональных бизнес-премий, ее получают те, кто внес наибольший вклад в развитие экономики, культуры и социальной сферы региона. Победителя в каждой номинации выбирают представители бизнес-сообщества.

Екатеринбург, служба информации

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