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Пятница, 11 октября 2019, 19:12 мск

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Уральские ученые предложили облучать яйца, чтобы не увлекаться антибиотиками

Ученые Уральского федерального университета, Уральского государственного аграрного университета, Института электрофизики Уральского отделения РАН и Уральского научно-исследовательского ветеринарного института разработали новый метод дезинфекции куриных яиц, основанный на облучении. Инфекционные заболевания в птицеводстве – не редкость. Сальмонеллез, например, периодически обнаруживают и в продукции уральских производителей. При этом чаще всего в качестве дезинфеции используют тепловую обработку – яйца варят, что не всегда требуется, моют, что сокращает срок хранения или же облучают по гамма-квантовому методу, что может вызывать серьезные повреждения ДНК, и из таких яиц уже не вырастить здоровых цыплят.

Решение нашли на Урале – ученые предложили облучать уже упакованные куриные яйца наносекундным пучком электронов. «Электроны и активные формы кислорода, прежде всего озон, образующийся из воздуха, совместно вызывают гибель микроорганизмов. Процедура позволяет избежать вторичного загрязнения, при этом яйцо сохраняет поверхностную стерильность в течение всего срока хранения», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Там отметили, что метод безопасен, это показали проведенные исследования. «Предложенная технология будет очень эффективной для биологической защиты в промышленном птицеводстве и позволит снизить применение антибиотиков», – сказал руководитель проекта, профессор Сергей Соковнин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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