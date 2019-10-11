Под Екатеринбургом ищут сбежавшую лису (ФОТО)

В городе Березовском вторые сутки ищут пропавшую лису Юкку – это домашний питомец местной жительницы Дарьи. Как рассказала сама хозяйка животного «Новому Дню», Юкка потерялась два дня назад. «Мы пошли гулять перед сном, уже ночью, за куст зацепилась шлейка, расстегнулась, и лиса сиганула в темноту. Ей полтора года. Это девочка, она чипированная, кастрированная, привитая», – сообщила Дарья.

По ее словам, весь вчерашний день хозяева лисы провели в поисках, потому что от горожан поступали сообщения о том, что Юкку видели на улицах. Сегодня актуальной информации, по словам Дарьи, нет. «Скорее всего, она спит где-то, устала, потому что бегала полтора дня», – сказала хозяйка животного.

Она добавила, что Юкку не стоит пытаться взять на руки или схватить – она может укусить. «Ее можно только попробовать заманить в помещение с помощью еды. На руки бесполезно брать. Второй вариант – если есть возможность, постоять рядом, пока я приеду», – добавила она.

Всех, кто видел лису или знает, где она, просят звонить Дарье по телефону +79089272111.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.19

На виновника смертельного ДТП на Малышева возбудили вторую уголовку. / Уральские ученые предложили облучать яйца, чтобы не увлекаться антибиотиками. / Премию «Финансист года» получил председатель правления СКБ-банка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»