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Пятница, 11 октября 2019, 17:28 мск

Новости Екатеринбург

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Устроившему ДТП на Малышева сократили срок ареста

Свердловской облсуд сократил срок ареста Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на Малышева. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. По предыдущему решению суда он должен был находиться под арестом до февраля, но мужчина подал апелляцию – он просил отпустить его из-под стражи.

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня в суде выяснилось, что в отношении Васильева возбуждено еще одно уголовное дело – по ст. 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ДТП, о котором идет речь, случилось ранним утром, в воскресенье, 4 августа этого года, в центре Екатеринбурга. Васильев за рулем KIA Rio протаранил стоящие на красный автомобили, серьезнее всего пострадала отечественная легковушка, «Ладу» буквально расплющило. Погибли водитель и пассажир этой машины. Свидетели говорили о странном поведении Васильева после аварии, но по итогам двух экспертиз в его анализах не нашли следов алкоголя или наркотиков.

Екатеринбург, служба информации

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