На «храмовом» опросе в Екатеринбурге разрешили экзитполы

Глава избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин сегодня на пресс-конференции рассказал, как будет вестись общественное наблюдение на опросе по выбору места для храма святой Екатерины 13 октября.

По его словам, набор наблюдателей завершился на этой неделе. В избирком поступили заявки от 12 некоммерческих организаций и общественных объединений. Из 204 возможных мест для наблюдения занято только 182. Как пояснил Антошин, комиссия зарезервировала квоту для движения «Голос», но организация не смогла набрать необходимого количества желающих, и в итоге обеспечит наблюдение только на 29 опросных пунктах из 51.

Координатор «Голоса» в Свердловской области Александр Грезев отметил, что решение об участии в наблюдении на опросе было спонтанным. На набор волонтеров и оформление заявки ушло менее пяти дней. Но часть желающих пришлось отсечь из-за ограничения по месту прописки – избирком постановил, что наблюдать за опросом могут только жители Екатеринбурга.

«Я считаю, что это ограничение было излишним. Тем не менее, наши волонтеры будут работать на опросных пунктах в центре города, а значит, смогут охватить около 80% потенциальных участников опроса. В первую очередь нас волнует прозрачность процедуры голосования. Мы будем следить за тем, чтобы люди не имели возможности проголосовать на двух участках сразу. Также нам интересно отследить подсчет голосов», – рассказал Александр Грезев.

Вадим Антошин добавил, что страховкой от двойного голосования будет специальная компьютерная программа, по которой члены опросной комиссии будут проверять паспортные данные голосующих. Если человек повторно придет на опрос, программа выдаст красный флажок. Также глава избиркома объяснил, зачем было введено ограничение по прописке для наблюдателей. «Мы руководствовались той логикой, что опрос проводится по внутригородской теме, и в его результатах заинтересованы непосредственно жители Екатеринбурга. Возможно, это вопрос для дискуссий. Но мы считаем, что это ограничение было разумным», – заявил глава избиркома.

По словам Антошина, в день голосования, 13 октября, будет развернут ситуационный штаб Центра общественного наблюдения, где можно следить за ходом опроса в режиме реального времени. На сайте избиркома и администрации Екатеринбурга каждые два часа будут публиковать данные о явке, а для прессы запланированы брифинги. Также в избирком обратились две организации, которые намерены провести экзитпол. Одна из них – АНО «Центр общественных инициатив». Представитель организации Андрей Пономарев заверил журналистов в объективности проводимых исследований и сообщил, что компания будет публиковать данные экзитпола в течение всего дня.

Отметим, что во время традиционных выборов публикация результатов экзитполов запрещена до окончания голосования. Но поскольку опрос не подпадает под избирательное законодательство, это не считается нарушением.

Вадим Антошин также отметил, что положение о городском опросе не запрещает проводить агитацию на пунктах для голосования. Однако это не рекомендуется делать членам опросной комиссии и наблюдателям.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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