Уральский врач рассказала о новой схеме мошенничества с помощью фейковых диагнозов

Уральский репродуктолог Елена Маясина рассказала о новой схеме мошенничества, с помощью которой пытались выманить деньги у родственницы одного из коллег врача. Жертвами могут стать доверчивые пожилые люди, при этом мошенники разыгрывают целые телефонные представления, продумывая все до малейших мелочей. В схеме задействованы три «медработника».

«Пациенту» звонит лжемедсестра из поликлиники по месту прописки и сообщает о плохих результатах анализов. Затем жертву связывают с «заведующим лабораторией», который запугивает и без того обескураженного собеседника. «Не буду ходить кругами, Елена Ивановна, так как времени совсем немного, результат очень неутешительный. У вас нашли омоклетки, которые переродились в отрицательную форму, и процент перерождения очень высок – 83% – это угроза вашей жизни. В каждом организме есть омоклетки, так же, как и раковые, но механизм запуска их перерождения в каждом случае очень индивидуален. Они располагаются вдоль ствола позвоночника, при сильных стрессах, частых заболеваниях, они начинают перерождаться. Оперативным путем удается полностью ликвидировать их негативное воздействие, но вам по возрасту операция не показана. Можно помочь только консервативно, с помощью препаратов. Я вынужден вас госпитализировать, времени у вас немного – 3-4 недели, летального исхода может не быть, это очень редко, но полный паралич неизбежен», – заявил мужчина, представившийся Александром Михайловичем Борисовым.

Сначала он предложил пожилой женщине приехать на Волгоградскую, 185, но после заявил, что препаратов для лечения нет, поступят они только в декабре, а пока что они есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, так что «пациентка» сама спросила, где можно достать, купить лекарство, и «добрый доктор» согласился помочь и дать телефон своего петербургского коллеги из института имени Турнера, где «занимаются проблемой пациентов с таким же диагнозом» (такой институт действительно существует, но занимается лечением ортопедических проблем у детей, – прим. ред.).

Третий собеседник пожилой женщины, которого представили как Ивана Николаевича Аристова, поинтересовался анамнезом жертвы. Мошенников не смутило даже то, что в прошлом году она перенесла две операции, связанные с онкологическими заболеваниями. Он согласился «помочь» екатеринбурженке и подвинуть свою пациентку в очереди, которая уже оплатила лечение, если та согласится. По второй линии лжеврач добился согласия второй женщины на то, чтобы та уступила очередь на лечение. Правда, по ходу диалога выяснилось, что пациентка уже оплатила препарат, поэтому Елена Ивановна должна будет вернуть ей деньги – 150 тысяч рублей, – перечислив их на банковскую карту.

По счастью, такой суммы у женщины не оказалось, она позвонила детям и внукам, которые и заподозрили, что разыгрывается мошенническая схема. Весьма вероятно, что целями аферистов могут быть и другие пожилые люди, поэтому важно предупредить своих родственников, чтобы они не стали жертвами преступников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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